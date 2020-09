Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Hinweise auf lokale Multiplayer-Modi aufgetaucht

Mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time steht der nächste Ableger der populären Plattformer-Reihe in den Startlöchern. Während Vorbesteller bereits auf eine offizielle Demo-Fassung des Action-Titels zurückgreifen können, scheinen nun weitere Hinweise zum Jump’n’Run zu leaken. So wird uns zum Launch im Oktober neben der Singleplayer-Erfahrung ebenfalls einige lokale Multiplayer-Modi erwarten.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time lokal mit 2 bis 4 Freunden spielbar ?

So veröffentlichte der spanische Arm von IGN unlängst einen Artikel zum Plattformer indem man konkreter auf drei lokale Multiplayer-Modi einging. Scheinbar wurde dieser Beitrag aber zu früh ins Netz gestellt, sodass das man diesen mittlerweile wieder entfernte. Laut diesem Artikel soll das Jump’n’Run explizit mit zwei kompetitiven und einem kooperativen Multiplayer-Modi aufwarten. Diese werden demnach ausschließlich lokal mit zwei bis 4 Freunden gespeilt werden können, Online soll es also keine Möglichkeit geben diese zu konsumieren. Als spielbare Charaktere wurden hier speziell Crash, Coco, Fake Crash und Fake Coco genannt.

Zu den kompetitiven Spielmodi zählen:

Checkpoint Race: Hier werdet ihr mit den Geistern eurer Konkurrenten um die Wette laufen dürfen. Wer am schnellsten die Checkpoints auf der Karte erreicht, gewinnt das Spiel.

Crate Combo: Hier gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten. Diese sammelt ihr durch das Zerstören von Kisten. Je schneller ihr Kisten zerstört, desto höher sind die Punkte, die ihr ergattert. Wenn ein Spieler stirbt oder einen Checkpoin erreichte, endet das Spiel.

Zudem gesellt sich ein kooperativer Spielmodus:

Pass N. Play: Hier wird es euch ermöglicht die Level der Hauptstory in ihrer herkömmlichen variante oder in der speziellem N. Verted-Modus gemeinsam mit euren Freunden zu spielen. Die Stererung der Spielfigur soll dabei zwischen den Spielern frei abgebeben werden können.

Die offizielle Ankündigung der Multiplayer-Modi steht weiterhin noch aus. Crash Bandicoot 4: It’s About Time erscheint am 2 Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Crash Bandicoot 4: It's About Time - [PlayStation 4] + Vorbestellerbonus Jutebeutel Es wird Zeit - für ein wumptastisches neues Crash Bandicoot-Spiel! Crashe mit deinen Lieblings-Beuteldachsen vierwärts in ein Abenteuer, das die Grenzen der Zeit sprengt.

Neo Cortex und N. Tropy stiften schon wieder Ärger mit einem Großangriff, der diesmal nicht nur unser Universum, sondern das ganze Multiversum treffen soll! Zum Glück sind Crash und Coco auch noch da und fest entschlossen, die vier Quantum-Masken zu vereinen, mit denen sie die Regeln der Realität verändern können.

so lange der Vorrat reicht. Abbildung ähnlich, finales Design kann abweichen. Der Jutebeutel ist zum Launch verfügbar.

Quelle: Gematsu