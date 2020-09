Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Demo für Vorbesteller angekündigt

Crash Bandicoot 4: It’s About Time erhält im Vorfeld zum Release eine kostenfreie Demo-Version spendiert – allerdings nur für Vorbesteller der digitalen Version.

Zwei Wochen vorab spielen

Noch vor dem offiziellen Release in weniger als einem Monat bekommt Crash Bandicoot 4: It’s About Time eine umfangreiche Demo spendiert. Die Probierfassung wird dabei ausschließlich Vorbestellern der digitalen Version zur Verfügung stehen und umfasst gleich zwei Level aus dem finalen Spiel: „Snow way out“ (Eingeschneit) und „Dino Dash“ (Dino-Spurt). In einem der beiden Abschnitte schlüpft ihr in die Rolle von Crash, während ihr in einem anderen die Kontrolle von Bösewicht Dr. Neo Cortex übernehmt. Die Demo kann ab dem 16. September sowohl auf Xbox One als auch PlayStation 4 heruntergeladen werden.

Mit Tawna Bandicoot wurde darüber hinaus unlängst auch ein neuer spielbarer Charakter angekündigt. Die Beuteldachs-Dame ist Fans bereits aus dem Serienerstling bekannt und darf sich über ein rundum erneuertes Moveset freuen, darunter beispielweise einen Greifhaken.

“Als die Verkörperung der Jungfrau in Nöten ist Tawna bisher nicht weiter in den Vordergrund getreten. Schon früh im neuen Spiel Crash Bandicoot 4: It’s About Time kreuzt eine Tawna den Weg von Crash und Coco. Das war für uns die Möglichkeit, die Rolle von Tawna noch mal neu zu überdenken, und ihr in Crash 4 eine neue Stimme zu verleihen.”

Crash Bandicoot 4 erscheint am 2. Oktober 2020 für PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: Toy for Bob