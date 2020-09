PlayStation 5 – Sony hält sich offiziell zurück

Sony hat ganz offiziell bekannt gegeben, dass wir im Verlauf dieser Woche keine neuen Informationen zur PlayStation 5 erhalten werden. Obwohl Microsoft erst gestern ihre kleinste Next-Gen Konsole enthüllt hat – wenn auch nicht ganz freiwillig – will sich das japanische Unternehmen nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Wieder keine PlayStation 5 Ankündigungen

Natürlich waren die Hoffnungen nach der offiziellen Enthüllung der Xbox Series S, samt Preis und Veröffentlichungsdatum, groß. Allerdings scheint sich Sony leider nicht so schnell aus der Ruhe bringen zu lassen. Über ihren eigenen PlayStation Bloy meldete sich Gillen McAlister, seines Zeichens Senior Specialist bei SIE, zu Wort und kündigte an welche Neuigkeiten uns diese Woche erwarten. Neben einigen neuen Videospielen und Ankündigungen bezüglich PSVR sucht man die PS5 vergebens. McAlister geht sogar direkt auf die Abwesenheit einer PS5-Ankündigung ein:

Hier dreht sich alles um die Spiele. Um keine falschen Hoffnungen zu wecken also noch einmal ganz deutlich: Es gibt keine PS5-bezogenen Neuigkeiten.

Eine weitere Woche also ohne Gewissheit. Natürlich bleibt die Hoffnung am Leben, dass wir wenigstens im Verlauf der nächsten Woche mit einer offiziellen Ankündigung rechnen können. Allerdings verliert das ständige Rätselraten so langsam seinen Reiz.

Aber wartet, ein wenig Gewissheit haben wir ja für euch. Ab Donnerstag könnt ihr die PlayStation 5 offiziell vorbestellen! Der einzige “Haken” an der Sache ist, dass die Konsole aus purem Gold gefertigt ist und dementsprechend ein Vermögen kostet.

