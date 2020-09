Assassin’s Creed Valhalla – Release eine Woche früher

Ubisoft zieht den Release von Assassin’s Creed Valhalla eine Woche vor. Damit erscheint das Action-Rollenspiel pünktlich zum Launch der Xbox Series X und Xbox Series S.

Assassin’s Creed Valhalla erscheint am 10. November

Um näher am Start der Xbox Series X zu sein, hat Ubisoft sich nun dazu entschieden, Valhalla eine Woche früher zu veröffentlichen. Damit erscheint der nächste Ableger der Assassinen-Reihe am 10. November 2020 und nicht wie ursprünglich geplant am 17. November 2020 – und zwar für alle Plattformen.

Auch Watch Dogs Legion wird zum Launch der Xbox Series X erhältlich sein. Aber keine Angst: Am geplanten Termin für PC, PlayStation 4 und Xbox One ändert sich nichts. Das Spiel soll dort weiterhin am 29. Oktober 2020 erscheinen.

Was den Release von Valhalla für die PlayStation 5 angeht, so ist Warten angesagt. Das Game soll auch hier zum Launch der neuen Konsole von Sony erhältlich sein. Da aber bisher nicht bekannt ist, wann die neue PlayStation erscheint, kann Ubisoft noch keinen festen Release-Termin bekannt geben.

Übrigens wird es am morgigen Donnerstag die nächste Ubisoft Forward geben. Vermutlich werden wir da weitere Informationen zu den kommenden Games erhalten.

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on November 10, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/dGukVP5U8g — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 9, 2020

Assassin's Creed Valhalla - Eivor Wolfsmal Figur (25cm) Die äußerst detaillierte Figur stellt den männlichen Protagonisten Eivor aus Assassin’s Creed Valhalla dar

Eivor ist in einer Gemeinschaft von Wikingern aufgewachsen und kämpft in Englands dunklem Zeitalter um den Einlass ins Walhall

Die Figur ist 25 cm hoch

Inklusive eines einmaligen Codes zur Freischaltung des Sets „Raider Tattoo“ im Spiel

Quelle: Assassin’s Creed via Twitter