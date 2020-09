Xbox Game Pass – EA Play wird noch dieses Jahr Teil des Abo’s

Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft mittlerweile ein riesiges Spieleportfolio für Nutzer eine Konsole und den PC etabliert. Jeden Monat wird der Service um weitere Spiele ergänzt und wächst kontinuierlich. Nun kündigten die Redmonder aber direkt die nächste Überraschung an. Denn der erst kürzlich umbenannte Service EA Play wird nämlich noch dieses Jahr auch Teil des Game Pass. Das bestätigte Microsoft heute.

Der Xbox Game Pass integriert ein weiteres Abo

Früher hieß das Abonnement von Electronic Arts noch EA Access und startete zuerst ausschließlich auf der Xbox One, da sich Sony lange Zeit quer stellte. Mittlerweile benannte man diesen in EA Play um, die Kernfunktionen sind jedoch dieselben wie einst. So gibt es dort die sogenannte Vault. Diese enthält verschiedene Spiele, von Battlefield 5 und Fifa 20 bis zu Sims 4. Eine bunte Mischung des Portfolio’s des Publishers kann im Rahmen der Mitgliedschaft für 24,99€ im Jahr unbegrenzt gespielt werden. Kommende Titel können zudem vorab bis zu 10 Stunden angespielt werden. Genau jenes Abo soll nun in den Game Pass von Microsoft integriert werden.

Das Beste daran: All das gibt es ohne Zusatzkosten. Somit sparen sich Käufer beider Abo’s nun die Mitgliedschaft von EA Play, da diese sich nahtlos in den Game Pass integriert. Dies gilt für Konsole, als auch für den PC. Allerdings nannte Microsoft noch kein genaues Release-Datum. In dem Ankündigungstrailer ist aber noch von diesem Jahr die Rede, womöglich sogar zum Release der Next-Gen-Konsolen.

Quelle: Microsoft via Youtube