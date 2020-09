Xbox – Design des S-Modells sowie Preis und Release der Series X offenbar enthüllt

Über Monate hinweg wurde nun gerätselt, nun scheint sich alles zusammen zu fügen. Das Aussehen der Xbox Series S wurde nun via eines Leaks offen gelegt. Doch der Leak ist noch tiefgreifender. Denn nicht nur das Design beider Konsolen ist nun bekannt, sondern scheinbar auch der Preis. Windows Central will nun alle Infos haben.

Xbox Series S und X kosten genauso viel wie die One S und X zum Start

Doch zunächst erst einmal zum Design. Wie erste Leaks bereits bestätigen handelt es sich um eine weiße Konsole. Zudem ist dies auch die kleinste Xbox aller Zeiten und sogar noch kompakter als die One S. Auffällig ist der schwarze, große Lüfter am Gehäuse der Konsole. Der soll für genügend Kühlleistung und ein angenehme Geräuschkulisse sorgen. Allerdings fehlt der Konsole ein Laufwerk, sodass es eine reine Digital-Only-Konsole zu sein scheint. Zudem scheint endlich auch die Preisfrage geklärt zu sein. Der Leak bestätigt einen Preispunkt von nur 299€ für die Series S. Damit wäre das Gerät günstiger als die One und PS4 zum Release. Die Series X soll dagegen beim vielfach spekulierten Preispunkt von 499€ liegen.

Damit würden die Next-Gen-Konsolen in Puncto Preis exakt ihre beiden Vorgänger ersetzen, sicherlich auch eine Strategie hinter dem Namen “Series”. Das S-Modell kann auch via des Xbox All Access Pass für 25$ monatlich beziehen, das X-Modell für 35$ im All Access Pass. Zudem sollen beide Konsolen am 10. November erscheinen. Die Infos bezüglich der Series S wurden über Brad Sams geleaked, die weiteren Informationen stammen von Windows Central.

*Update*: Mittlerweile hat Microsoft das Design und den Preis der Series S via Twitter bestätigt.

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Quelle: Windows Central / Xbox via Twitter