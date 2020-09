Microsoft – CEO bestätigt für die Zukunft weitere Studio-Käufe

Es war ein wahrer Paukenschlag. Microsoft verkündete kürzlich den Kauf von ZeniMax, zu denen auch Bethesda gehört. Über 7,5 Milliarden US-Dollar kostete die Übernahme. Doch dabei wird es wohl nicht bleiben. In einem Interview äußerte sich Microsoft-CEO Satya Nadella zum dem Kauf und die Zukunftspläne des Unternehmens. Darin ist nicht gerade von Genügsamkeit die Rede.

Microsoft will den Xbox Game Pass weiter ausbauen

Nadella betonte in dem Interview die Wichtigkeit der Übernahme von ZeniMax. Schließlich könne man nicht von heute auf Morgen ein riesiges Studio hochziehen, sagte er. Microsoft möchte mehr Gaming-Content anbieten, um eine größere Community bedienen zu können. Durch den Kauf von Studios wie Bethesda, id Software oder zuvor Mojang, Double Fine und Ninja Theory, erhält man Zuwachs durch feste Größen. Während nun tausende Mitarbeiter und zahlreiche Franchises Microsoft gehören, müsste man meinen, dass das Unternehmen nun gut aufgestellt sei. Nadella betonte aber, dass man in Zukunft weiter in den Kauf weiterer Studios investieren möchte. Das gilt auch für den Xbox Game Pass, den man mit weiteren Inhalten ausbauen und stärken möchte.

Kurz zuvor stand Microsoft sogar im Verdacht die Gaming Studios und Franchises von Warner Bros. aufzukaufen. Hier ist es allerdings still geworden. Die Aktie von Ubisoft schnellte sogar in die Höhe, da Finanzexperten nun an eine losgetretene Kaufwelle glauben. Besonders von Sony erwarten die Fans nun eine Reaktion. Oft vergessen werden dabei Google und Amazon, die finanziell viel eher mit Microsoft mithalten können als Sony und auch ihre Fühler in die Gaming Branche ausgestreckt haben. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich der Markt nun verändern wird.

Quelle: cnet.com