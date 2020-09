Warner Bros. – Preiserhöhung für zukünftige Spiele

Nachdem sowohl Sony als auch Microsoft den offiziellen Pre-Order-Start der kommenden Next-Gen-Konsolen eingeläutet haben, machen weiterhin Gerüchte um eine Preiserhöhung der dazugehörigen Software die Runde. Nun gerät Warner Bros. ins Visier der Gerüchteküche. So tauchte unlängst ein erster Hinweis auf, dass auch das amerikanische Unternehmen über eine Anhebung der Kosten für kommende Spiele nachdenkt.

Werden auch Warner Bros.-Spiele zukünftig teurer?

Bereits in den letzten Wochen gab unter anderem Sony bekannt, dass man die Preise für Next-Gen-Spiele definitiv anheben werde. PlayStataion 5-Titel sollen so beispielsweise mit einem Preis von gut 80 € zu Buche schlagen. Auch Publisher 2K Games äußerte sich bereits zu der Preisgestaltung der kommenden Titel, die man ebenfalls anheben möchte. Nu scheint ein erster Leak darauf hinzuweisen, dass Warner Bros. auch über eine Preiserhöhung nachdenkt. Die italienische Niederlassung des Händlers Gamestop hat somit unlängst erste Speile aus dem Portfolio des Publishers gelistet. So soll das kommende Action-Adventure Gotham Knights zu einem Preis von 75 € zu haben sein. Damit würde man sich zwar noch unterhalb der 80 €-Grenze von Sony bewegen, auf die üblichen 70 € dürfen Fans sich allerdings auch nicht mehr verlassen. Ubisoft hingegen gab zuletzt bekannt, dass man über keinerlei Preiserhöhung der Next-Gen-Titel nachdenkt.

Als Grund für die Preiserhöhung der Publisher wird immer wieder betont, dass Spiele seit über 15 Jahren preislich stagnieren trotz der steigenden Entwicklungskosten. Um dies auszugrleichen, shene viele Publisher sich in der Notwendigkeit die Kosten für die Spieler anzuheben.

Batman: Return to Arkham - [PlayStation 4] Der DUNKLE RITTER kehrt zurück- im Doppelpack und in Full HD! Batman: Return to Arkham ist die ultimative Sammlung mit Rocksteady’s Blockbuster-Games Batman: Arkham Asylum & Batman: Arkham City.

Komplett überarbeitete Next-Gen Grafik mit der neusten Unreal Engine Technologie. Enthält neben den Hauptspielen alle zusätzlichen Charakter & Skin DLC Packs, Challenge Maps und Story-Missonen.

Batman Arkham Asylum: Stelle dich Gotham Citys Psychopathen, darunter der Joker, Harley Quinn und Killer Croc. Nutze Batmans Fähigkeiten und forensische Technologie, um Beweise sammeln.

Crossplay: Meistere die Challenge Maps in Batman Arkham Asylum erstmals mit Charakteren aus Batman Arkham City!

Quelle: WCCFtech