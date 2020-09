Watch Dogs: Legion – Läuft auf PS5 in 4K

Ubisoft hat unlängst einige technische Spezifikationen für die PlayStation-5-Version von Watch Dogs: Legion enthüllt.

Ubisofts Hacker-IP Watch Dogs: Legion wird auf der PlayStation 5 mit einigen beeindruckenden Features aufwarten. Wie das französische Unternehmen nun bekannt gab, können sich Fans auf Sonys neuester Heimkonsole auf einen vollumfängliche 4K-Support einstellen. Darüber hinaus unterstützt der Titel im Rahmen der offenen Spielewelt auch Raytracing-Reflexionen, die vor allem auf digitalen Bildschirmen, Hologrammen und im Bereich der vielen Neonlichter einiges hermachen werden. Selbst von den Adaptiven Trigger des neuen DualSense-Controllers soll Legion Gebrauch machen und so “von Hand abgestimmte Reaktionen” ermöglichen.

“Watch Dogs: Legion wird die Vorteile von Tempest 3D Audiotech nutzen, um London mit vorbeifahrenden Autos, sprechenden Fußgängern und darüber fliegenden Drohnen zum Leben zu erwecken und so das Spielerlebnis in der ganzen Stadt zu verbessern. Dank der Ultra-High-Speed-SSD wird Watch Dogs: Legion die Wartezeiten drastisch verkürzen, so dass das Fahren mit hoher Geschwindigkeit und Schnellreisen durch London zu einer wirklich reibungslosen Überfahrt wird”.