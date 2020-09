Xbox Series X – Vorbestellungen starten um 9 Uhr

Microsoft hat den Startzeitpunkt für die Vorbestellungen ihrer nächsten Konsolengeneration weiter konkretisiert.

Um 9 Uhr Morgens geht es los

Dass die Xbox Series X gemeinsam mit seiner kleinen Schwester Series S am 10. November auf den Markt kommt, ist seit letzter Woche bereits hinlänglich bekannt. Mit Offenlegung des finalen Releasetermins hat Microsoft zudem den Start des Vorbetsellerzeitraums der Konsolen verraten: Frühentschlossene können sich die neue Xbox ab dem 22. September vorab sichern. Startzeitpunkt ist dabei 9 Uhr morgens.

Solltet ihr euch also bereits für den Kauf einer Next-Gen-Xbox entschieden haben, solltet ihr die entsprechenden Händler wie beispielsweise Amazon im Auge behalten. Wieviele Exemplare der Xbox Series X respektive S zum Launch überhaupt zur Verfügung stehen, ist indes nicht absehbar. Schnell sein, lohnt sich also in jedem Fall, um am Ende nicht doch noch leer auszugehen.

Die Xbox Series X wird zum Start mit 499 Euro zu Buche schlagen. Die deutlich schlankere Series S kommt hingegen zu einem Kampfpreis von 299 Euro auf den Markt. Wann und zu welchem Preis Sonys Konkurrenzplattform PlayStation 5 erscheinen wird, erfahren wir aller Voraussicht nach heute Abend. Dann veranstaltet das japanische Unternehmen nämlich einen 40-minütigen Livestream zu ihrer kommenden Konsole.

Am 22.09.2020 könnt ihr die #XboxSeriesS (299 €) und #XboxSeriesX (499 €) uuuuuuuuuum 9:00 Uhr vorbestellen! Ich wünsche allen stabile „Strg + F5“ und „Command + Shift + R“-Tasten! pic.twitter.com/nLBoj6q768 — Maxi Gräff 🎮 🧼🎮🧼 (@GMaxee) September 15, 2020

Xbox Series X Entwickelt für Geschwindigkeit und Leistung: Die Xbox Velocity-Architektur eröffnet neue Geschwindigkeits- und Leistungsfunktionen durch die bahnbrechende Kombination aus Hardware, einer eigens entwickelten 1TB-SSD und -CPU sowie einer umfassenden Software-Integration. Mit dieser Technologie werden Ihre Spielewelten umfangreicher, dynamischer und realistischer als je zuvor

Unvergleichbare Grafik-Power: Drei Luftströmungskanäle verteilen die Abwärme der internen Komponenten gleichmäßig über alle Öffnungen und sorgen dafür, dass die Konsole kühl und leise läuft. Die innovative Parallel Cooling Architecture ermöglicht die besten Spielerlebnisse mit atemberaubender Grafikpracht bei gleichzeitig minimierter Lüfterlautstärke

Geteiltes Motherboard: Zum ersten Mal in der Geschichte der Konsolen sorgt ein innovatives, geteiltes Motherboard dafür, dass die Innenteile der Xbox Series X gleichmäßig temperiert werden, sodass die Konsole mehr Leistung abgibt

Mehr Speicherplatz ohne Kompromisse: Die Xbox Series X-Speichererweiterungskarte bietet zusätzlichen Spielespeicher mit höchster Geschwindigkeit und Leistung. Mit einer zusätzlichen 1TB-Karte und dem dedizierten Speichererweiterungsport direkt an der Rückseite der Konsole erweitern Sie Ihren Spielespeicher* * Speichererweiterungskarte separat erhältlich

Lernen Sie den neuen Wireless Controller für Xbox kennen: Erleben Sie das modernisierte Design des Wireless Controllers für Xbox, der mit seinen geformten Oberflächen und der verfeinerten Geometrie für mehr Komfort beim Spielen sorgt. Bleiben Sie dank der strukturierten Grifffläche und dem hybriden D-Pad auf Zielkurs; nehmen Sie Inhalte während des Spiels mühelos auf und teilen Sie sie. Verbinden Sie den Controller sekundenschnell mit kompatiblen Konsolen, PCs, Tablets sowie Smartphones und wechseln Sie bequem zwischen Ihren Geräten

Quelle: Microsoft