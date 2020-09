A Total War Saga: Troy – Spiel erhält eine Box-Version

Das vor kurzem erschienene A Total War Saga: Troy erhält bald eine Box-Version. Zudem soll eine limitierte Version auf den Markt kommen.

A Total War Saga: Troy kommt mit Steelbook!

Das neuste Spiel der Total War-Reihe erschien am 13. August und soll nun auch eine Box-Version spendiert bekommen. Am Erscheinungstag gab es das Spiel sogar umsonst im Epic Game Store zum herunterladen. Nun kommt eine limitierte Edition auf den Markt, die auch noch inhaltliche Erweiterungen beinhaltet. Der neuste Teil brachte neue Kämpfer wie den Minotauren, den Zyklopen und den Giganten mit in das Spiel. Die limited Edition erscheint mit einem Steelbook und enthält zudem die Erweiterung “Amazons” die erst vor kurzem angekündigt wurde.

Der DLC erzählt dabei die Geschichte der Amazonenschwestern Penthesilea und Hippolyta, die Seite an Seite mit den trojanischen Truppen kämpfen. Die Erweiterung bringt weitere Missionen und einzigartige Fraktions-Mechaniken mit in das Spiel. Zudem könnt ihr Amazonenschätze und Meilensteine sammeln und freischalten. Wer die Gelegenheit verpasst hat, sich das Spiel bei Epic zu sichern, der kann sich im November die Limited Edition holen. Genauer gesagt erscheint die physische Version am 5. November 2020 für den PC. Bei Amazon ist diese leider noch nicht gelistet. Mehr aktuelle News, aus dem Bereich des Gaming, findet ihr hier.

Total War: Three Kingdoms Limited Edition [PC] Die Limited Edition enthält das Spiel mit einer Premium Deluxe Sonderverpackung sowie doppelseitige Kampagnenkarte & Charakterposter

Das nächste große historische Total War macht sich bereit

Erstmals taucht die mehrfach preisgekrönte Spieleserie ins alte China ein

Starke Fokus auf die Heldencharaktere im Spiel

Quelle: SEGA via Pressemeldung