Playstation 5 – Produktion hinkt um 4 Millionen Exemplare hinterher

Der Release der Playstation 5 liegt in nicht allzu weiter Ferne und mit Spannung erwarten die Fans das finale Datum und den Preis. Dennoch überschatten wohl Produktionsschwierigkeiten den Launch der Konsole. Laut einem Bloomberg-Bericht gibt es gravierende Probleme bei der Produktion des Systemchips.

Takashi Mochizuki von Bloomberg berichtet aktuell von Problemen bei der Produktion des Systemchips der PS5. Die Auslastung laufe aktuell nur bei ca. 50%. Damit würde Sony sein Ziel im ersten Fiskaljahr deutlich verfehlen. Geplant war eine Auslieferung von 15 Millionen Konsolen. Aufgrund der eingetretenen Probleme könne man nur noch 11 Millionen Konsolen ausliefern. Genaue Gründe für den Einbruch in der Herstellung werden nicht genannt. Die Schwierigkeiten würden jedoch nicht den Launch in Gefahr bringen. Schließlich habe man genügend Vorlauf den Bedarf der ersten Monate problemlos zu decken.

Im Laufe des kommenden Jahres könnten sich dann die Auswirkungen aber bemerkbar machen, wenn der vorproduzierte Puffer schwindet. Ein Grund für den dennoch reibungslosen Launch soll der Umstand sein, dass Sony die Konsolen nicht per Schiff transportiert, sondern via Flugzeug. Dies bedeutet deutlich höhere Transportkosten, sichert aber die Versorgung. Damit dürfte ein Preisverfall der Konsole bis einschließlich 2021 also nicht zu erwarten sein. Morgen um 22 Uhr findet ein PS5-Event statt, bei dem Sony auch endlich Datum und Preis der kommenden Sony-Konsole verkünden soll. Natürlich halten wir euch auf NAT-Games darüber auf dem Laufenden. Laut mehreren Gerüchten soll das Gerät am 20. November erscheinen und 499€ kosten, während die digitale Version 399€ kosten soll.

While PS5 production is expected to be higher than PS4, when aligned, this issue will hit PS5 supply during 2021.

Production yield issues will always exist, especially at the beginning of a console launch, though this does seem more severe than expected.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 15, 2020