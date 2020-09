PlayStation 5 – Spanischer Händler leakt vermeintlichen Preis

Mit der laufenden Woche geht es wahrscheinlich in die heiße Phase rund um die Playstation 5, dem dazugehörigen Releasedatum und die langersehnte Preisgestaltung. So kündigte Sony unlängst an, am kommenden Mittwoch in einem Media Briefing neue Informationen zur Next-Gen-Konsole bekannt zu geben. Ein spanischer Händler könnte dem Konzern nun allerdings zuvorgekommen sein.

PlayStation 5 für 499 €?

Microsoft hat bereits in der vergangenen Woche die Hüllen fallen lassen und die langersehnten Details zur Xbox Series X als auch der leistungsschwächeren Xbox Series S bekannt gegeben. Nun warten Konsolen-Fans auf Sony, die bekanntlich in dieser Woche noch Neuigkeiten zu verkünden haben. Währenddessen leakte bei einem der größten spanischen Retailer weitere Informationen zur Preisgestaltung der japanischen Heimkonsole. Glaubt man den Angaben, die hier zu finden sind, soll die reguläre PlayStation 5 samt Disc-Laufwerk zu einem Preis von 499 € zu haben sein. Die rein digitale Version der Konsole hingegen soll mit einem Preis von 399 € zu Buche schlagen. Diese Informationen bleiben vorerst mit Vorsicht zu genießen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sony sich am kommenden Mittwochabend zu den Details äußert ist recht hoch.

#PS5 €399/€499 (El Corte Inglés ~ One of the biggest spanish retailers) pic.twitter.com/B6o3aJhAqG — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) September 13, 2020

Microsoft hat bereits in der vergangenen Woche bestätigt, dass die Xbox Series X zu einem Preis von 499 Dollar erworben werden kann, während die Xbox Series S mit einem Preis von 299 Dollar zu Buche schlägt. Die beiden Konsolen sollen mit dem 10. November 2020 hierzulande zu haben sein.

Quelle: AllGamesDelta via Twitter