The Invincible – Sci-Fi Titel von Ex CD Projekt Red Entwickler

Mit The Invincible kündigt Starward Industries seinen ersten Titel an. Mit dem Ex-CD Projekt Red Entwickler Marek Markuszewski als CEO an der Spitze.

The Invincible macht Lems Roman spielbar

Der Ex-CD Projekt Red Entwickler Marek Markuszewski hat mit dem Studio Starward Industries nun sein eigenes Projekt am Start. Mit dabei erfahrene Entwicklung aus dem AAA-Bereich. Das erste Projekt des Studios soll dabei eine Umsetzung des namengebenden Romans des polischen Science Fiction Autors, Stanislaw Lem, werden.

Bei dem Spiel ist die Besatzung des Titel gebenden Schiffs auf der Suche nach der Besatzung ihres Schwesterschiffs, dass verschollen gegangen ist. Der Planet auf dem das Schiff abgestürtzt ist, ist jedoch bewohnt von winzigen Alien-Maschinenwesen und so wird es einige Gefahren zu bewältigen geben.

Bereits seit 2018 arbeitet das Studio an dem Titel und plant diesen 2021 für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC zu veröffentlichen. Die aktuell verfügbaren Bilder sehen auf jeden Fall schon einmal sehr interessant aus und erinnern ein wenig an Prey. Man darf also gespannt sein was das talentierte Studio hier auf die Beine stellen wird.

Quelle: Steam