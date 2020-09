Twin Mirror – Infos zum Releasedatum sollen heute Abend genannt werden

Mit Twin Mirror werkelt Life is Strange-Entwickler Dontnod Entertainment derzeit an einem neuen Mystery- Adventure, welches voraussichtlich noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Neue Informationen zum Dontnod-Abenteuer blieben zwar seit längerem aus, dies soll sich heute Abend allerdings ändern.

Neuer Trailer und Releasedatum zu Twin Mirror

Demnach meldete sich das französische Studio über den offiziellen Twitter-Account des Adventures zu Wort und gab bekannt, dass bereits am heutigen Abend, den 15. September 2020, Fans des Mystery-Spektakels Neuigkeiten zum Projekt erwarten dürfen. Konkreter will man hier nicht nur auf das endgültige Veröffentlichungsdatum eingehen, auch einen gänzlich neuen Trailer soll der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die neuen Informationen sind für heute Abend um 18 Uhr angekündigt. Das Adventure soll des weiteren nicht länger, wie ursprünglich geplant, im Episodenformat veröffentlicht werden. Spieler dürfen sich zum Release also auf die gesamte Spielerfahrung freuen.

Twin Mirror war eigentlich bereits für das letzte Jahr angekündigt, wurde dann aber kurzerhand auf 2020 verschoben. Im Adventure schlüpft ihr in die Rolle von Journalist Sam Higgs, der gezwungenermaßen in seine Heimat Basswood in West Virginia zurückkehren muss. Auch wenn er glaubt mit den vergangenen Ereignissen abgeschlossen zu haben, tauchen immer wieder neue dunkle Geheimnisse auf und enthüllen mysteriöse Geschehnisse in der Kleinstadt.

Das Mystery-Abenteuer ist für PlayStation 4, Xbox One sowie den PC bereits offiziell bestätigt worden.

Angebot Life is Strange - Standard Edition - [PlayStation 4] Atmosphärischer und cineastischer Spagat zwischen einem Bestseller-Roman und einer US TV-Serie

Enthält alle fünf Episoden des gleichnamigen Adventures

Drehe die Zeit zurück, um Ereignisse zu verändern und auf diese Weise zahlreiche innovative Rätsel zu lösen

Verschiedene Enden, basierend auf deinen Entscheidungen

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

Quelle: Twin Mirror via Twitter