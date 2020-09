Xbox Game Pass – Über 150 Launch-Titel für xCloud vorgestellt

Microsoft’s Zugpferd, der Xbox Game Pass, wird wieder einmal ein Stückchen umfangreicher. Denn Microsoft bestätigte nun zum Launch von xCloud, dem Streaming-Angebot innerhalb des Game Pass, zahlreiche Titel. Nutzer können nun über 150 Games über xCloud auf ihr mobiles Endgerät streamen.

Cloud Gaming wird nun Teil des Xbox Game Pass

Der Cloud-Service ermöglicht es, dass Spiele auf ein Smartphone oder Tablet gestreamt werden können. Dies wird nun auch Teil des Game Pass von Microsoft. Damit können Mitglieder der Ultimate Version, der Variante für PC und Konsole, schon ab morgen ohne Zusatzkosten auch ihre Spiele streamen. Nötig ist dafür nur die dazugehörige App, welche zunächst in 22 Ländern weltweit an den Start geht, darunter auch in Deutschland. Unter den streambaren Titeln befinden sich auch echte Kracher wie etwa The Witcher 3, die Master Chief Collection, das neu erschienene Tell Me Why, als auch diverse Yakuza-Spiele.

Die Spielstände werden in der Cloud gespeichert, sodass euer Fortschritt immer auf dem neuesten Stand bleibt, egal ob ihr auf Konsole, PC oder Smartphone spielt. Natürlich enthalten wir euch die Liste der verfügbaren Spiele nicht vor. Diese findet ihr auf der offiziellen Website, zudem möchte Microsoft diese auch mit der Zeit weiter ausbauen. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft starten auch die EA Play-Spiele auf Microsoft’s Abo-Plattform. Die dazugehörige App findet ihr bei Google Play, sowie im Galaxy Store und im One Store. User eines iPad oder iPhone gucken aktuell noch in die Röhre, denn Apple verhindert momentan aufgrund bestimmter Richtlinien die Game Pass App im App Store.

Quelle: Microsoft