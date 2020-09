Star Wars: Squadrons – Gold-Status erreicht

Die Flugsimulation Star Wars: Squadrons hat nun offiziell den Gold-Status erreicht.

Wie Electronic Arts unlängst bekannt gab, sind die Entwicklungsarbeiten am Multiplayer-Titel Star Wars: Squadrons nahezu abgeschlossen. Demnach habe die Flugsimulation den sogenannten Gold-Status erreicht und ist damit gleichsam bereit für die Vervielfältigung. Einem pünktlichen Release im Oktober dürfte nichts mehr im Wege stehen.

Squadrons entsteht derzeit in Zusammenarbeit mit den Motive Studios und Lucasfilm. Im Spiel dürft ihr euch hinter das Steuer der ikonischten Raumschiffe aus Star Wars setzen. Neben diversen Multiplayer-Modi wird es auch eine eigens kreierte Singleplayer-Kampagne geben, die die Geschichte sowohl aus Sicht der Republik als auch aus der Perspektive des Imperiums erzählt.

Star Wars: Squadrons erscheint am 02. Oktober 2020.

I am incredibly pleased to announce that after a ton of hard work from the team here at @MotiveMontreal, Star Wars: Squadrons has just gone aurodium!

Er, I mean gold! #StarWarsSquadrons pic.twitter.com/jzBErluIxv

— Ian S. Frazier (@tibermoon) September 10, 2020