Star Wars: Squadrons – Gameplay-Trailer und weitere Details enthüllt

Electronic Arts gewährte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen tieferen Einblick in Star Wars: Squadrons.

Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht

Electronic Arts hat sein Versprechen im Zuge der EA Play 2020 wahr gemacht und neue Details zum unlängst angekündigten Star Wars: Squadrons bekannt gegeben. Wie die EA Motive Studios verkündeten, wird der Flugshooter zunächst auf eine Singleplayer-Kampagne setzen, in dessen Rahmen der Spieler in die Rolle zweier gegensätzlicher Piloten schlüpft. Beide sind entsprechend Feinde und kämpfen auf unterschiedlichen Seiten.

Ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel wird der Multiplayer-Modus verfügbar, der überraschend auch Crossplay über unterschiedliche Plattformen hinweg unterstützen wird. In den 5-vs-5-Gefechten werden Spieler Zugriff auf verschiedene Raumschiffe haben, die sich völlig unterschiedlich spielen und mit eigenen Fähigkeiten daherkommen. Insgesamt könnt ihr 50 Komponenten an euren Raumschiffen individualisieren, die Einfluss auf eure Kampffertigkeiten nehmen und im Laufe des Spiels freigeschaltet werden können. Zu guter Letzt gab EA auch noch einen kleinen Einblick in die verfügbaren Spielmodi.

Star Wars: Squadrons erscheint am 2. Oktober 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: EA Play 2020