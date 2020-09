Watch Dogs Legion – DLC mit Aiden Pearce angekündigt

Im gestrigen Ubisoft Forward Livestream ließ es sich der französische Publisher nicht nehmen auch über den kommenden Open-World-Titel Watch Dogs Legion zu sprechen. Hierbei ging man nicht nur näher auf das Rekrutierungssystem ein, man sprach auch über einen durchaus interessanten Zusatzinhalt, der vor allem Fans des ersten Ablegers freuen dürfte,.

Aiden Pearce hält Einzug in Watch Dogs Legion

So wird nämlich zu einem späteren Zeitpunkt der Protagonist des ersten Serien-Ablegers im kommenden Open-World-Titel spielbar sein. Dies kündigte Ubisoft mit einem neuen Trailer offiziell an. Unter dem Titel “Älter, aber nicht unbedingt weiser” läutet man so am gestrigen Abend die Rückkehr von Hacker Aiden Pearce ein. Der Held des ersten Serien-Ablegers soll dabei vollkommen spielbar sein sowie seine eigene Story-Missionen erhalten. Um den deutlich gealterten Protagonisten soll uns demnach eine vollständige ausgebauter Handlungsstrang erwarten. Der kostenpflichtige DLC soll nach dem Launch veröffentlicht werden. Einen konkreten Termin nannte man hier vorerst noch nicht. Der Zusatzinhalt wurde bereits als Bestandteil des Season Pass bestätigt.

Einen ersten Blick auf den gealterten Helden sowie auf das näher vorgestellte Rekrutierungssystem könnt ihr im folgenden erhaschen:

Watch Dogs Legion erscheint am 28. Oktober für PS4, Xbox One, Google Stadia sowie PC. Zum Launch der Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S wird das Action-Adventure ebenfalls optimiert zur Verfugung stehen.

Quelle: Ubisoft via YouTube