Gotham Knights – In Gotham City kehrt Leben ein

Die Spielwelt in Gotham Knights soll größer und lebendiger werden als in den Vorgängern. Endlich kehrt etwas Leben in Gotham City ein.

Fünf Bezirke und ein lebendiges Ökosystem in Gotham Knights

WB Games Montreal will die Spielwelt in Gotham Knights nicht nur größer machen, sondern auch mit Leben füllen. War es in den Vorgängern noch so, dass bis auf ein paar verirrte Zivilisten nur Schurken auf den Straßen von Gotham unterwegs waren, soll das jetzt geändert werden.

Die Stadt wird in fünf Bezirke aufgeteilt, die jeweils von verschiedenen Fraktionen bewohnt werden. Darüber hinaus soll die Welt ein lebendiges und atmendes Ökosystem erhalten. Die Bewohner sollen eigenen Abläufen nachgehen. So kann es zum Beispiel zur Hauptverkehrszeit zu stockendem Verkehr kommen.

Wie Patrick Redding vor Kurzem erklärte wird die Stadt auch von Beginn an frei begehbar sein – unabhängig vom eigenen Level. Auch wenn Batman scheinbar tot ist, Gotham City ist lebendiger denn je.

Gotham Knights erscheint voraussichtlich 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC.

Quelle: GamingBolt