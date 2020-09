Crysis Remastered – Grafikoption “Can it Run Crysis?” vorgestellt

Das Remaster zum Shooter Crysis wird nicht nur eine beeindruckende Optik bieten, sondern enthält auch eine ganz besondere Grafikoption, die sich an Fans des Franchises richtet.

Via Twitter haben die verantwortlichen Entwickler hinter Crysis Remastered unlängst eine ganz neue Grafik-Einstellung enthüllt. Die Option mit dem gelenken Titel “Can it Run Crysis?” Klingt nicht nur amüsant, sondern ist gleichsam auch eine Anspielung an das gleichnamige Meme, welches wiederum das hardwarehungrige Crysis 1 referenziert.

Kurzum setzt die neue Option sämtliche Einstellungsmöglichkeiten auf das abolsute Maximum und schraubt so natürlich auch die Anforderungen an euren Rechner in die Höhe. Ein beigefügter Screenshot verdeutlicht indes wie das Spiel im besten Falle aussehen könnte.

Crysis erschien ursprünglich im Jahr 2007 und konnte damals aufgrund seiner immens hohen Systemanforderungen nur auf wenigen PCs gespielt werden. Die optische Präsentation suchte jedoch Seinesgleichen. Das Remaster soll nun in eben diese Fußtapfen treten und erscheint am 18. September für PC sowie Konsolen. Zu einer möglichen Next-Gen-Verson hat man sich bisher nicht geäußert.

Today's post is dedicated to our PC community!

We want to show you, for the very first time, an in-game screenshot using the new "Can it Run Crysis?" Graphic mode, which is designed to demand every last bit of your hardware with unlimited settings – exclusively on PC! pic.twitter.com/kVHEf63oWe

— Crysis (@Crysis) September 6, 2020