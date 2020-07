Crysis Remastered – Release auf der Nintendo Switch wird nicht verschoben

Nach einer Welle negativer Reaktionen auf den geleakten Trailer zu Crysis Remastered hatten die Entwickler sowohl die offizielle Enthüllung als auch die Veröffentlichung des Titels nach hinten verschoben. Ursprünglich war der 23. Juli 2020 als Release-Datum angepeilt worden, ein Datum von dem wir uns verabschieden mussten – zumindest Xbox-, PlayStation und PC-Nutzer. Es scheint, als würde die Nintendo Switch-Version des Remastered weiterhin an diesem Datum erscheinen. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Über den offiziellen Twitter-Account von Crysis wurde bekannt gegeben, dass zumindest die Switch-Version von Crysis Remastered weiterhin am 23. Juli 2020 erscheinen soll. Fans müssten demnach nur noch knapp zwei Wochen darauf warten den Klassiker von 2007 in ihren Händen halten zu dürfen – im wahrsten Sinne des Wortes. Bezüglich der verschobenen Versionen für den Rest der Hardware-Landschaft gab es allerdings keine Neuigkeiten. Insgesamt sind wir verwundert, dass sich Crytek für so eine aufgesplitterte Veröffentlichung ihres Remastered entschieden hat. Immerhin hatten sie erst vor einer Woche bekannt gegeben, dass das Crysis Remastered noch einiges an Entwicklungs-Zeit benötigen würde, um die Erwartungen der Fans zu erfüllen. Anscheinend scheint das aber nicht auf die Switch-Version zuzutreffen. Zugegeben, die grafische Rechenpower der Hybriden-Konsole ist durchaus begrenzt, aber etwas Feinschliff wäre sicherlich auch bei dieser Version möglich gewesen.

Wir sind gespannt, welche Figur Crysis bei seinem Switch-Debut machen wird. Crysis Remastered ist eine Neuauflage des FPS-Klassikers aus dem Jahre 2007. Crysis galt seinerzeit als absolute Benchmark in Sachen Grafik, in Teilen muss sich der Ego-Shooter sogar heute noch vor niemandem verstecken. Das Remastered soll diesem Erbe gerecht werden und erneut neue Standards setzen.

Crysis Fans,

You may have seen our last update about the Crysis Remastered release, and we have good news for you:

We can confirm that Crysis will still be coming to Nintendo Switch on July 23rd!

Watch this space for further updates.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/W6W3DDypgv

— Crysis (@Crysis) July 10, 2020