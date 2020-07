Crysis Remastered – Enthüllungs-Trailer und Release-Datum verschoben

Eigentlich hätte wir uns heute auf einen spannenden Enthüllungs-Trailer von Crysis Remastered freue dürfen. Doch stattdessen gab Crytek heute eine enttäuschende Nachricht bekannt. Sowohl der Trailer, als auch das Release-Datum werden nach hinten verlegt. Fans müssen sich somit noch etwas länger gedulden.

Das Crysis Remastered braucht noch etwas Zeit

Crytek hat ein Statement veröffentlicht, indem man auf die Verschiebung näher eingeht. Da man sicherstellen möchte, dass das Spiel den hohen, qualitativen Ansprüchen der Fans entspricht, brauche man noch mehr Entwicklungszeit. Durch einen Leak gelangte der Trailer nämlich bereits ins Netz und erntete in Foren und auf Youtube Kritik dafür, dass kein oder kaum grafischer Fortschritt zu erkennen sei. In dem Statement betont Crytek, dass man auf die Kritik höre. Sowohl die positiven, als auch die negativen nehme man sich zu Herzen. Die Zeit möchten die Entwickler also für Optimierungen nutzen. Wann wir also das Ergebnis dieser Arbeit sehen dürfen, bleibt abzuwarten. Da Crysis ja mehr für seine Grafik, als für sein Gameplay bekannt wurde, dürfte das sicherlich eine der größten Stellschrauben sein. Ein Datum für den offiziellen Trailer-Reveal gab man noch nicht bekannt. Auch wann das Spiel nun genau erscheinen wird ist zunächst unklar. Aber wir werden euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten.

Quelle: Gematsu