Left 4 Dead – Das waren die Pläne für den dritten Teil

Auf Left 4 Dead 3 warten wir bisher vergeblich und vielleicht werden wir auch nie einen dritten Teil zu sehen bekommen, doch ursprünglich war einer geplant. Wie aus der neuen Dokumentation von Geoff Keighley namens The Final Hours of Half-Life: Alyx hervorgeht, wurde an Left 4 Dead 3 bereits gearbeitet. Letztendlich scheiterte das Game allerdings an der Valve Source 2-Engine und so wurde das ambitionierte Projekt von Valve eingestampft.

Open-World, Afrika und jede Menge Zombies

Aus der Dokumentation geht hervor, dass das Spiel anders als die Vorgänger eine Open-World bekommen sollte. Nicht nur das, es sollte das Genre auf ein neues Level heben: hunderte Zombies, die sich auf dem Bildschirm gleichzeitig tummeln, während man sich im Koop-Modus durch die Horde schlägt und versucht zu überleben. Spielen sollte das Ganze in Afrika, genauer gesagt in Marokko. Schade, dass wir das Game nie zu Gesicht bekommen werden – oder vielleicht doch?

Left 4 Dead - Game of the Year Edition Electronic Arts LEFT 4 DEAD: GAME OF THE YEAR, VÖ: bereits erschienen/ System: PC/ Genre: Shooter/ deutsche Version/ USK: keine Jugendfreigabe/ Vollversion

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren

Quelle: comicbook