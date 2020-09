Halo: The Master Chief Collection – So soll Crossplay zwischen Xbox und PC umgesetzt werden

Die Halo: The Master Chief Collection wird ab dem kommenden Update Crossplay zwischen der Xbox One und dem PC unterstützen. Die Frage war bislang wie genau die Entwickler von 343 Industries dieses Feature umsetzen wollen, schließlich vermischt diese Funktion zwei unterschiedliche Input-Varianten.

Maus & Tastatur vs. Controller in der Halo: The Master Chief Collection

Seit dem Erscheinen der neu aufbereiteten Halo-Reihe für Windows PC wartet die Community auf eine Crossplay-Funktion mit der Xbox One. Anfang August kündigte 343 Industries ebendieses Feature an, jedoch war bislang noch unklar, wie sie genau sie es umsetzen wollten. Dana Jerpback, eine der technischen Designer bei 343, gab jetzt in einem umfassenden Blog-Post bekannt, dass es ein Input-Matchmaking geben soll. Das bedeutet, dass ihr je nach eurer Peripherie, also Maus und Tastatur oder Controller, mit anderen Spielern zusammengewürfelt werden, die die Gleiche nutzen.

Diese Einteilung soll allerdings nicht auf alle Spielmodi angewandt werden. Die Modi Infektion oder Feuergefecht werden zum Beispiel für alle verfügbar sein, da sie eher kooperativer Natur sind. Hier sehen die Entwickler den Fokus auf der Zusammenarbeit, sodass sie nicht denken, dass jemand aufgrund seiner Steuerungsart im Nachteil sein dürfte. Anders sieht es hingegen bei den kompetitiven Modi aus. Dort soll es eine strickte Trennung geben. Im Grunde genommen, scheint das System dem von Call of Duty: Modern Warfare zu ähneln.

Bei all dem liegt die Wahl aber immer bei euch. Ihr könnt die getrennten Matchmaking-Möglichkeiten auch getrost ignorieren und in gemischten Gruppen spielen. Bislang gibt es noch kein konkretes Erscheinungsdatum für das Update welches Crossplay einführen soll. Abseits dessen steht Halo 3: ODST in den Startlöchern für die Halo: The Master Chief Collection.

