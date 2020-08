Doom Eternal – The Ancient Gods-DLC wird als eigenständiges Spiel verfügbar sein

The Ancient Gods, der erste große Story-DLC von Doom Eternal, soll auch als eigenständiger Download verfügbar sein. Diesen überraschenden Fakt gaben die Entwickler im Zuge der gamescom 2020 offiziell bekannt. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Möchtegern Sequel zu Doom Eternal

Im Rahmen der gamescom Opening Night Live wurde mit The Ancient Gods, Part One die erste große Erweiterung von Doom Eternal angekündigt. In einem Interview mit PCgamesN gab Marty Stratton, seines Zeichens Executive Producer, bekannt, dass der DLC eigenständiger sein wird, als wir zunächst erwartet hatten. Anders als bei “gewöhnlichen” Erweiterungen soll es möglich sein The Ancient Gods, Part One als unabhängigen Download zu erwerben. Das Team von id Software möchte damit möglichst viele Gamer erreichen.

Des Weiteren soll die Erweiterung auch mit reichlich Inhalt glänzen. Um euch ein Verständnis vom Umfang zu verschaffen, vergleicht Game Director Hugo Martin Eternal und die Erweiterung The Ancient Gods dafür mit einem Spielfilm. Eternal stellt bei diesem Vergleich den ersten Teil eines Zweiteiler dar, während die beiden The Ancient Gods-DLCs den Zweiten verkörpern sollen. Ein großartiger Deal, wenn man bedenkt, dass die Erweiterung gerade einmal 15 € kosten wird.

Außerdem wird Doom Eternal eine Umsetzung für PlayStation 5 und Xbox Series X spendiert bekommen. Wenn ihr bereits die Versionen der aktuellen Konsolengeneration euer Eigen nennt, könnt ihr diese kostenlos upgraden. Das The Ancient Gods-DLC wird am 20. Oktober 2020 erscheinen.

