Bethesda – DOOM Eternal und The Elder Scrolls Online auf Next-Gen-Konsolen

Bethesda gab nun bekannt, dass DOOM Eternal und The Elder Scrolls Online, ein Upgrade auf die nächste Konsolen Generation bekommen.

Mehr Bethesda Titel auf den neuen Konsolen!

Laut dem Publisher soll das Upgrade, von DOOM Eternal und The Elder Scrolls Online, komplett kostenlos sein. Natürlich nur in dem Fall, dass ihr bereits in dem Besitz der Last-Gen-Version seid. Auch die Abwärtskompatibilität soll gewährleistet sein, sobald die Next-Gen am Start ist. Wann die Titel genau erscheinen werden, wurde bis jetzt noch nicht veröffentlicht, jedoch sollen in den kommenden Wochen und Monaten, mehr Infos zu den Titeln erscheinen.

Auch andere ältere Titel könnten es auf die PlayStation 5 und Xbox Series X schaffen und würden auch mit einem gratis Upgrade ausgestattet werden. Diese kostenlosen Upgrades werden sicher viele Spieler freuen und auch die Kaufentscheidung erleichtern. Zu neuen Titeln wurde bisher nicht verraten, da müssen wir wohl noch auf die Opening Night Live warten. Zudem findet noch vom 7. bis 9. August die QuakeCon at home statt, die weitere Infos parat hält. Verfolgen könnt ihr das ganze auf Twitch. Vielleicht hält hier der Publisher noch einige Überraschungen für uns bereit. Wer noch mit dem Gedanken spielt sich Doom Eternal zu holen, der sollte sich unsere Review dazu anschauen.

DOOM Eternal [PlayStation 4 ] Das nächste Level in Sachen knallharter First-Person-Action!

Dank der Power der idTech 7-Engine und des brandneuen packenden Soundtracks von Mick Gordon fühlen Sie sich in DOOM Eternal in der Haut des unaufhaltsamen DOOM-Slayers mächtiger denn je!

Zerfetzen Sie mit Ihren mächtigen Waffen neue und bekannte Dämonen und besuchen Sie dabei unglaubliche, noch nie zuvor gesehene Welten!

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren

Quelle: bethesda.net