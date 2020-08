Borderlands 3 – DLC “Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck” angekündigt

Mit “Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck” bekommt Borderlands 3 den vierten und letzten Story-DLC spendiert.

Das letzte große Kampganen Add-On für Borderlands 3 trägt den ungelenken Titel “Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck” und soll schon ab dem 10. September auf Xbox One, PlayStation 4 und PC zum Download bereitstehen. Der DLC kann dabei sowohl separat erworben als auch im Rahmen des Season Pass bezogen werden.

Inhaltlich nimmt euch die Erweiterung mit auf eine ungewöhnliche Reise durch die Psyche des Charakters Krieg. Mittels irrwitziger Technologie erhaltet ihr die Möglichkeit die Welt aus der Sicht der irrwitzigen Firgur zu erleben. Nebst neuen legendären Waffen und kosmetischen Items wird auch die Levelobergrenze ein letztes Mal angehoben. Spieler können sich ab September dann bis Level 65 hocharbeiten, unabhängig davon, ob sie den DLC besitzen oder nicht.

“Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck stellt die Frage: Was macht die blutrünstigen Psychos in Borderlands so einheitlich irre? Die geniale Wissenschaftlerin Patricia Tannis glaubt, dass sie alle durch die Kenntnis eines mystischen Ortes, den sie “Kammerhalla” nennt, den Verstand verloren haben. Und der Schlüssel dazu, diesen legendären Ort zu enthüllen, liegt im Verstand von Krieg, dem größten Badass unter den Psychos. Natürlich schickt Tannis die Spieler darum auf eine Reise in Kriegs chaotischen Verstand, um dort nach Hinweisen zu suchen. Nur indem man Kriegs verzerrtes Innenleben überlebt, kommt man an die Belohnungen in Kammerhalla. Man muss beiden Hälften von Kriegs Psyche helfen, seine traumatischen Erinnerungen zu verarbeiten, indem man seine inneren Dämonen in Fetzen schießt, während man versucht, nicht dem Wahnsinn von Kriegs zersplitterten geistigen Landschaften zu verfallen”.