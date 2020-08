Little Nightmares II – Enthüllung auf der Gamescom: Opening Night Live

Geoff Keighley hat via Twitter angekündigt, dass wir am morgigen Donnerstag, während des Opening Night Live Evens der Gamescom, Gameplay von Little Nightmares II zu sehen bekommen werden.

Bereits letzten Sommer hat Bandai Namco Entertainment verkündet, dass sich Little Nightmares II in Entwicklung befindet. Seitdem hat man nicht mehr viel vom kommenden Horror-Abenteuer zu sehen bekommen.

Jetzt hat Geoff Keighley via Twitter verkündet, dass wir morgen erstes Gameplay des zweiten Teils zu sehen bekommen werden. Das Opening Night Live Event zur Gamescom 2020 startet am 27. August um 20 Uhr. Die Veranstaltung könnt ihr ganz einfach via YouTube live mitverfolgen.

Wie die Entwickler bereits mitgeteilt haben, wollen sie die Wünsche der Fans beherzigen. So soll das Game umfangs- und abwechslungsreicher werden. Auch die Feinde sollen unterschiedlicher ausfallen und das Checkpoint-System verbessert werden. Bereits der erste Teil konnte sich großer Beliebtheit erfreuen. So er sich bereits über 2 Millionen mal verkauft.

Little Nightmares 2 soll noch 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Last year we revealed @littlenights at @gamescom Opening Night Live.

This year, don't miss the world gameplay premiere of Little Nightmares II during the show!

Watch Thursday at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11am PT at https://t.co/eKZJDgsKJf pic.twitter.com/hKnyxSqhRA

— Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 25, 2020