The Elder Scrolls VI – Neuigkeiten werden noch eine ganze Weile auf sich warten lassen

Dass der Release von The Elder Scrolls VI noch einige Jahre auf sich warten lassen wird, hatte Bethesda bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung durchblicken lassen. Offenbar ist das AAA-Rollenspiel dann aber doch weiter entfernt, als zunächst gedacht.

Das lässt nun zumindest Betheadas Pete Hines vermuten. Dieser wurde nämlich von Fans via Twitter nach einem Status-Update gefragt. Darauf kam dann allerdings die ernüchternde Antwort: Ihm zufolge sei das Spiel auch zwei Jahre nach Reveal weit davon entfernt veröffentlicht zu werden. Man habe aktuell keinerlei Informationen, die man dazu teilen könne und daran werde sich wohl auch lange Zeit nichts ändern.

The Elder Scrolls VI wurde erstmals im Rahmen der E3 2018 mittels eines kleinen unscheinbaren Teasers angekündigt. Mehr als das offizielle Logo bekamen Fans der Rollenspiel-Serie bis dato aber noch zu sehen. Zeitgleich werkeln die Entwickler von Bethesda zudem am Sci-Fi-Titel Statfield, welches noch weit vor The Elder Scrolls VI erscheinen soll.

Hi! Sorry, we don't have any news on TES6 and won't for a long time. Hope you're doing well and staying safe.

