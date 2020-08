Exo One – Prolog als Demo spielbar

Vor etwa 3 Jahren wurde das interplanetare Erkundungsspiel Exo One angekündigt und lange war es etwas stiller rund um das ehemalige Kickstarter-Projekt. Doch nun haben Entwickler Exbleative und Indie-Publisher Future Friends Games Exo One: Prologue als kostenlose Demo auf Steam veröffentlicht. Das Spiel soll im Laufe des Jahres 2020 für PC und Xbox Series X erhältlich sein. Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es jedoch bisher nicht.

Das erwartet euch im Prolog von Exo One

Die Demo ist der Beginn eines interplanetarischen Abenteuers in unerforschte Weiten und dient als Einführung in die Mechaniken und die Atmosphäre des Hauptspiels. Rund 10 Minuten lang könnt ihr hier die Grundmechaniken hinter dem Projekt austesten und euch schon mal in die Materie einfühlen. Untermalt wird das Ganze von einem Soundtrack den das Team als “hypnotischen Gitarrensoundtrack” beschreibt.

Ihr steuert ein Alien-Raumschiff und reist durch mysteriöse und verlassene Planeten. Währenddessen nutzt ihr die Gravitation der Planeten und den Schwung des Schiffs, um hohe Geschwindigkeiten zu erreichen und neue Höhen zu erkunden. Genießt den Flug durch Wolkenformationen, gleitet und rollt Berge und Hügel hinunter und schwebt auf außerirdische Horizonte zu. Das Abenteuer ist, was ihr daraus macht. Das Hauptspiel soll ebenfalls bald erscheinen. Wenn ihr es euch vormerken wollt, findet ihr es hier aus Steam.

Quelle: Steam