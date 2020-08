Gotham Knights – Koop Titel nicht Teil des Arkhamverse

Bei der gestrigen Enthüllung von Gotham Knights ist dem einen oder anderen mit Sicherheit ein kleines Detail aufgefallen.

In dem neuen Trailer zum Koop Game der Bat-Familie mag manchem Fan der bisherigen Arkham Spiele ein Detail aufgefallen sein. Denn In dem Trailer spricht Bruce Wayne über den Tod von Commissioner Gordon und auch dem angspannten Verhältnis zu Polizei.

Wer Arkham Knight gespielt hat, wird hier schnell klar, dass etwas nicht so ganz passt. Gordon ist zum Ende von des dritten Arkham Titels nämlich noch quicklebendig und wird zudem zum neuen Bürgermeister gewählt.

Obwohl der Trailer also scheinbar gut an die Ereignisse von Knight anknüpft, wurden Fans dadurch schnell misstrauisch. Stephen Totilo von Kotaku bekam, dann auch schnell die Bestätigung durch die PR Abteilung.

Das neue Koop Game ist in der Tat nicht Bestandteil der Arkham Zeitlinie und setzt daher auch keine Aspekte dieser Story fort. Wer also wissen möchte was aus dem Arkham Knight Bruce geworden ist wird noch langer warten müssen. Das neue Suicide Squad Spiel soll allerdings in der gleichen Zeitlinie der Arkham Spiele stattfinden.

Well, there you go: Rocksteady’s Suicide Squad is in the “Arkhamverse,” according to the game’s creative director.

