Gotham Knights – Batman ist tot

Beim DC Fandome Livestream wurde Gameplay, zum kommenden Spiel, Gotham Knights gezeigt, aber ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Batman ist tot!

Spielt als Batgirl in Gotham Knights!

Nachdem Batman starb vereinte sich die Familie, die rund um ihn aufgebaut wurde, um nun Gotham zu beschützen. Neben Batgirl habt ihr noch die Möglichkeit, in die Haut von Nightwing, Red Hood und Robin zu schlüpfen. Dazu kommt noch eine Multiplayer-Komponente, die es euch erlaubt, zusammen mit einem Freund, die gesamte Story zu erleben. Vorbei ist die Zeit des einsamen dunklen Rächers. Wer jedoch lieber alleine spielt, wird nicht dazu gezwungen, sich einen Freund zu suchen.

In den knapp 8 Minuten Gameplay sieht man die Ähnlichkeit zu den Arkham Knight spielen sehr deutlich. Der Greifhaken und die Kämpfe sind genauso, wie man sie aus den Vorgängern kennt. Wer sich also mit den älteren Titeln vertraut ist, wird sich wohl schnell in das Spiel einfinden. Wenn ihr gemeinsam spielt, habt ihr die Möglichkeit verschiedene Wege einzuschlagen, um so eure Gegner auszuschalten. Währen euer Buddy sich um die Gegner im ersten Stock kümmert, erledigt ihr die Gegner im Erdgeschoss. Aus dem Trailer ging hervor, dass jeder Charakter wohl sein eigenes Move-Set haben wird. So könnte es sehr komplex werden, falls jeder einen eigenen Skill-Tree bekommt. Aber dadurch wird dem Spiel noch mehr Tiefe verliehen und jeder Protagonist ist dadurch einzigartig. Der Titel soll 2021 erscheinen, ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

Quelle: DC via YouTube