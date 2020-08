Inmost – Gruseliges Puzzle-Jump’n’Run für PC und Switch erschienen

Das bereits am 11. Oktober 2019 auf Apple Arcade erschienene Indie-Abenteuer Inmost wurde nun auch für den PC und die Nintendo Switch veröffentlicht. Der Puzzle-Plattformer von Entwicklerteam Hidden Layer Games und Publisher Chucklefish wird für dort jeweils für 12,99 € verkauft.

Diese beiden Versionen sollen jedoch überarbeitet und verbessert worden sein. Im Vergleich zur Apple-Arcade-Version versprechen die Entwickler mehr Story-Elemente, Zwischensequenzen, Dialoge, Rätsel, Umgebungen, Musik, Wettereffekte und eine bessere Lokalisierung. Wenn das Spiel bisher an euch vorbei ging, haben wir hier im Anschluss einen kleinen Überblick für euch, worum es in dem Spiel überhaupt geht und was euch dort erwartet.

Taucht ein, in die gespenstische Pixel-Art-Welt von Inmost

In Inmost erlebt ihr die Geschichte eines abenteuerlustigen Mädchens, eines stoischen Ritters und eines Mannes auf der Suche nach Antworten. Aus diesen drei Charakteren könnt ihr frei wählen und jeder von ihnen lässt sich auf seine ganz eigene Art und Weise spielen. Lockt dabei Gegner in tödliche Fallen, löst Puzzles in der Umgebung und setzt Sense, Haken und Spitzhacke ein, um einem grausamen Ende zu entgehen. Das Spiel ist auf ganzen 14 Sprachen spielbar und bietet euch unter anderem die bekannten Stimmen von Andrew Dennis und Cassandra Lee Morris. “Inmost ist eine packende Geschichte über Verlust und Hoffnung, die für manche auch verstörend sein kann. Dies liegt im jeweiligen Ermessen des Spielers.”

Nintendo Switch Online Mitgliedschaft - 12 Monate | Switch Download Code Mitgliedschaft für einen einzelnen Account mit einer Laufzeit von 365 Tagen.

Online-Spiel: Spiele im Team mit deinen Freunden oder tritt gegen Rivalen aus aller Welt in Nintendo Switch-Titeln an, die diese Funktion unterstützen, darunter Mario Kart 8 Deluxe und Splatoon 2.

Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online: Greife jederzeit und überall auf eine beständig wachsende Auswahl von NES-Klassikern zu und nutze die neu hinzugefügten Online-Funktionen!

Speicherdaten-Cloud: Über diese Funktion werden deine Spieldaten automatisch und sicher online gespeichert. Dadurch kannst du deine Spieldaten leicht wiederherstellen, falls du deine Nintendo Switch-Konsole verlierst oder irgendwann eine andere Konsole verwendest. Hinweis: Diese Funktion wird nicht von jeder Software unterstützt.

Smartphone-App: Über die Nintendo Switch Online-Smartphone-App kannst du mit deinen Freunden über Voice-Chat kommunizieren und besondere Funktionen für kompatible Nintendo Switch-Titel nutzen. Dieser Service kann nur von Nutzern verwendet werden, die mindestens 13 Jahre alt sind und einen Nintendo-Account besitzen.

Quelle: Hidden Layer Games via Twitter