Xbox Game Pass – Neuzugänge mit Wasteland 3 und Resident Evil 7

Im regelmäßigen Rhythmus erweitert Microsoft das Portfolio des Xbox Game Pass um zahlreiche Titel. Neben den Neuzugängen sind wie immer auch einige Abgänge zu verzeichnen. Der Redmonder Konzern hat nun die aktuellen Änderungen innerhalb des Abo-Services bekannt gegeben.

Xbox Game Pass mit Resident Evil 7, Battletoads und Wasteland 3

Abonnenten können derzeit bereits auf ein großes Spielangebot auf dem PC als auch auf der Xbox One zurückgreifen. Ab sofort sind die beiden Titel Microsoft Flight Simulator (nur auf dem PC) als auch Spiritfarer (für Konsole und PC) verfügbar. Zudem gesellen sich mit dem heutigen Tag ebenfalls auf beiden Plattformen das Survival-Spiel Don’t Starve in der Giant Edition sowie der fordernde Hüpfspaß Battletoads. PC-Spieler dürfen sich indes zudem auf Darksiders: Genesis, das Action-Adventure ist bereits seit einiger Zeit auf der Heimkonsole spielbar, sowie das Pixel-Abenteuer Crossings Souls freuen.

Weiter geht es dann morgen, am 21. August, mit dem Jump’n’Run New Super Lucky’s Tale, welches auf beiden Plattformen simultan Einzug hält. Am 27. August können Spieler beider Endgeräte sich über die Neuzugänge Hypnospace Outlaw sowie das erste Chapter von Dontnods Adventure Tell me Why freuen. Mit dem 28. des Monats steht euch dann ebenfalls Double Kick Heroes sowie das erst kürzlich veröffentlichte Strategiespiel Wasteland 3 zum Download bereit. Auch die ersten Titel für den September hat Microsoft in diesem Zusammenhang bereits bekannt gegeben. So könnt ihr ab dem 1. September Crusader Kings 3 auf dem PC konsumieren. Ab dem 3. September wartet dann ein richtiges Highlight auf alle Horror-Fans. So gehört dann Resident Evil 7 zum Portfolio des Abo-Dienstes für PC als auch auf der Xbox One.

Die Abgänge für den Game Pass findet ihr im folgenden:

Ab dem 31. August

Creature in the Well (Xbox One & PC)

Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut (Xbox One)

Metal Gears Solid 2 & 3 HD (Xbox One)

Metro: Last Light Redux (Xbox One)

The Jackbox Party Pack 3 (Xbox One)

Ab dem 01. September

NBA 2K20 (Xbox One)

Ab dem 07. September

Red Dead Redemption 2 (Xbox One)

Quelle: Eurogamer