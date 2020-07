Xbox Game Pass – Wird auf keiner konkurrierenden Konsole erscheinen

Der beliebte Service für die Xbox-Konsolen und den PC ist mittlerweile eines der größten Zugpferde für Microsoft. Es kamen auch immer wieder mal Gerüchte auf, dass das Angebot auch auf der Nintendo Switch Einzug erhalten könnte. Mit diesen Vermutungen räumt Phil Spencer nun auf.

Die anderen Hersteller wollen den Xbox Game Pass nicht

Head of Xbox, Phil Spencer, äußerte sich zum beliebten Abo-Modell. Immer wieder wurde gemunkelt, dass Microsoft den Service auch auf andere Plattformen erweitern könnte. Laut Spencer sind jedoch die anderen Hersteller dagegen, da diese nicht die Xbox-Erfahrung auf deren Systemen haben möchten.

“An Stellen wo wir beispielsweise Smartphones haben oder was wir mit xCloud für den Xbox Game Pass Ultimate machen – was wir für den PC getan haben, um dort eine komplette Xbox-Erfahrung zu bringen. Wir wissen, dass wenn jemand einen unserer Xbox-Titel spielt, da auch eine Erwartung ist: ‘Ich habe meine Xbox Live Community, ich habe meine Achievements, Game Pass ist eine Option für mich, meine First-Party-Bibliothek ist hier. Andere konkurrierende Plattformen haben kein Interesse [daran] auf ihrer Hardware.”

Der Service umfasst über 200 Spiele, die für 9,99€ genutzt werden können. Wie Microsoft zuletzt auch verkündete, wird auch xCloud Teil des Game Pass, sodass Spiele auch von unterwegs gestreamt werden können.

Quelle: Gamestar