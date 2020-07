Final Fantasy XIV – Trailer für Patch 5.3 und Inhalte veröffentlicht

Im heutigen Brief des Produzenten erhielten wir endlich einen frischen Einblick in die neuen Inhalte des 5.3 Patches von Final Fantasy XIV. Im selben Zuge wurde auch der neue Trailer dazu veröffentlicht. Am 11. August 2020 wird es nun endlich soweit sein und die Geschichte um Norvrandt und co. wird fortgesetzt. Doch natürlich ist das nicht alles, was uns damit an Neuerungen erwartet. Wir haben hier für euch einen Überblick, was euch im neuen Patch erwartet und natürlich auch den wieder mal sehr epischen und gelungenen Trailer.

Reflections in Crystal – der neue Patch von Final Fantasy XIV und was ihn ausmacht

Neben den obligatorischen neuen Story Missionen wird mit dem neuen Patch endlich auch der Kollabo-Raid mit „YoRHa: Dark Apocalypse – Die Puppenfestung“ fortgesetzt. Im Trailer sind bereit einige Ausschnitte zu sehen, die jetzt schon große Erwartungen an den zweiten Teil der 24er Raid-Reihe wecken. Der erste Teil schlug seiner Zeit bereits ein wie eine Bombe und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Des Weiteren wird die Quest-Reihe rund um die Waffen der Königinnen-Wache erweitert, sodass ihr eure Reliktwaffen schon bald aufbessern und im neuen Glanz erstrahlen lassen könnt. Natürlich dürfen auch ein neuer Dungeon („Schlacht um Norvrandt“) und eine weitere Prüfung (höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit weiteren Waffen-Projekten der Galear) nicht fehlen. Eine weitere, sehr große Änderung dürfte das Fliegen in den ARR-Gebieten darstellen, welches für viele Spieler mehr als überfällig war.

Hier habt ihr noch einmal alle großen und kleinen Neuerungen im übersichtlichen Überblick:

Quelle: Brief des Produzenten am 22.07.2020