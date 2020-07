Yakuza Like a Dragon – Der Drache kommt auf die PlayStation 5 und Xbox Series X

Der neuste Teil der Yakuza-Reihe Yakuza Like a Dragon, wird für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen. Das bestätigte SEGA nun in ihrer Pressemitteilung.

George Takei übernimmt Sprechrolle!

Wie Xbox schon bekannt gab, wird Yakuza Like a Dragon auch durch Xbox Series X Smart Delivery ein Upgrade für die neuen Konsolen erhalten. Auch Sony versprach nun, dass ein Upgrade auf die PlayStation 5 möglich sein wird. Als zweite Überraschung, wird George Takei dem Charakter Masumi Arakawa, seine Stimme leihen. George Takei kennt man wohl am ehesten in der Rolle des Hikaru Sulu aus Star Trek. Masumi Arakawa ist ein mächtiger Patriarch, dessen zerschlagener Tojo-Clan ein zentrales Element in der Geschichte darstellen wird. Die Day ichi-Edition beinhaltet das Legends Costume Set mit acht Skins, angelehnt an die beliebtesten Figuren der Yakuza-Serie, von Kazuma Kiryu bis Daigo Dojima sowie das stylishe Day Ichi-SteelBook. Erscheinen wird das ganze vorerst im November 2020, für Xbox One, PC und PlayStation 4.

Yakuza 7: Like a Dragon - Limited Edition (Xbox One) Spiele als Ichiban Kasuga, ein Yakuza Schläger, der von seinem engsten Vertrauten betrogen wurde

Benutze Baseballschläger, Regenschirme, Fahrräder, Straßenschilder und alles andere, was in greifbarer Nähe ist, um Deine Gegner zu besiegen

Verbringe Zeit mit Party-Mitgliedern um ihre Fähigkeiten zu entwickeln und um mächtige Combo-Skills freizuschalten

Quelle: SEGA via Pressemeldung