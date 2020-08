Microsoft – So sieht das Dashboard der Series X aus

Microsoft hat uns einen ersten Blick auf das neugestaltete Dashboard der Xbox Series X gestattet, welches im Übrigen auch für den PC und die Xbox One erscheinen soll.

Schneller, Schöner, Microsoft

Wie soll es auch anders sein? Microsoft hat sich mit der neuen Benutzeroberfläche zum Ziel gesetzt, alles schneller, flüssiger und vor allem ansehnlicher zu gestalten. Ach, und praktisch muss es dabei natürlich auch sein. Spaß beiseite, der neue “Look” der Xbox sieht tatsächlich deutlich übersichtlicher, schneller und ansprechender aus. Und dieses Update erwartet uns für sämtliche Instanzen des Xbox-Kosmos. Sowohl die mobilen Apps, als auch der Xbox Game Pass auf dem PC können sich auf diese Neugestaltung freuen.

Das Plus an Übersichtlichkeit scheint nicht zuletzt der neuen und größeren Textgröße geschuldet zu sein. Der Homescreen soll außerdem ganz 50 % schneller laden, wenn ihr euer System einschaltet und 30 % schneller erscheinen, wenn ihr im Spiel seid. Das Ganze soll dabei 40 % weniger Rechenleistung schlucken.

Doch neben der stationären Basis in Form der Konsole wird auch fleißig an der mobilen App gearbeitet. Die neue Xbox Mobile App soll sich deutlich organischer ins Ökosystem einpflegen, samt neuer Benachrichtigungen in Echtzeit oder dem Starten neuer Partys von eurem Smartphone aus.

Ihr könnt davon ausgehen, dass uns das neue Dashboard der Xbox-Familie pünktlich zum Launch der Xbox Series X erwarten wird. Leider gibt es diesbezüglich weiterhin kein festes Datum.

Xbox Series X Entwickelt für Geschwindigkeit und Leistung: Die Xbox Velocity-Architektur eröffnet neue Geschwindigkeits- und Leistungsfunktionen durch die bahnbrechende Kombination aus Hardware, einer eigens entwickelten 1TB-SSD und -CPU sowie einer umfassenden Software-Integration. Mit dieser Technologie werden Ihre Spielewelten umfangreicher, dynamischer und realistischer als je zuvor

Unvergleichbare Grafik-Power: Drei Luftströmungskanäle verteilen die Abwärme der internen Komponenten gleichmäßig über alle Öffnungen und sorgen dafür, dass die Konsole kühl und leise läuft. Die innovative Parallel Cooling Architecture ermöglicht die besten Spielerlebnisse mit atemberaubender Grafikpracht bei gleichzeitig minimierter Lüfterlautstärke

Geteiltes Motherboard: Zum ersten Mal in der Geschichte der Konsolen sorgt ein innovatives, geteiltes Motherboard dafür, dass die Innenteile der Xbox Series X gleichmäßig temperiert werden, sodass die Konsole mehr Leistung abgibt

Mehr Speicherplatz ohne Kompromisse: Die Xbox Series X-Speichererweiterungskarte bietet zusätzlichen Spielespeicher mit höchster Geschwindigkeit und Leistung. Mit einer zusätzlichen 1TB-Karte und dem dedizierten Speichererweiterungsport direkt an der Rückseite der Konsole erweitern Sie Ihren Spielespeicher* * Speichererweiterungskarte separat erhältlich

Lernen Sie den neuen Wireless Controller für Xbox kennen: Erleben Sie das modernisierte Design des Wireless Controllers für Xbox, der mit seinen geformten Oberflächen und der verfeinerten Geometrie für mehr Komfort beim Spielen sorgt. Bleiben Sie dank der strukturierten Grifffläche und dem hybriden D-Pad auf Zielkurs; nehmen Sie Inhalte während des Spiels mühelos auf und teilen Sie sie. Verbinden Sie den Controller sekundenschnell mit kompatiblen Konsolen, PCs, Tablets sowie Smartphones und wechseln Sie bequem zwischen Ihren Geräten

