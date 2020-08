Call of Duty: Black Ops Cold War – Die offizielle Ankündigung ist endlich da

Nach Wochen und Monaten des Rätselraten haben die Entwickler von Treyarch die Katze aus dem Sack gelassen: Der nächste Eintrag der alljährlichen Shooter-Reihe hört auf den Namen Call of Duty: Black Ops Cold War.

Erster Teaser Trailer zu Call of Duty: Black Ops Cold War

Noch nie mussten wir so lange auf die offizielle Ankündigung eines neuen Call of Dutys warten. Nach zahllosen Leaks und Gerüchten, haben wir aber jetzt endlich die Gewissheit, dass der neueste Teil der Reihe die Black Ops-Saga fortführend wird. Mit einem thematisch passenden Teaser Trailer wurde dieser Fakt offiziell bekannt gegeben. In dem Trailer bekommt ihr historische Auszüge und Figuren des Kalten Krieges zu sehen. Außerdem wird ein sowjetischer Spion mit dem Codenamen Perseus vorgestellt. Dieser Spion hat sich im Zuge des Kalten Krieges einen Namen gemacht, in dem er die Verteidigungen der USA infiltrieren konnte – und dabei niemals gefasst wurde.

Wer jetzt denkt, dabei handelt es sich um Fiktion, der liegt falsch. All die im Teaser gezeigten Persönlichkeiten hat es wirklich gegeben. Demnach scheint sich Cold War ungewöhnlich nah an realen Begebenheiten zu orientieren. Natürlich kann man aber davon ausgehen, dass sich die Schreiber des Spiels einige Neuinterpretationen erlauben werden.

Weitere Details und die Premiere von Call of Duty Black Ops: Cold War folgt dann am 26. August 2020. Der Shooter wird aktuell von Treyarch und Raven Software entwickelt und erscheint noch 2020.

Quelle: Call of Duty (via Youtube – Video)