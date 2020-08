Xbox Series X – Microsoft verändert nach Kritik das Design der Spiele-Boxen

Sowohl von der Playstation 5, als auch von der Xbox Series X wissen wir bereits, wie die Spiele-Packungen aussehen werden. Während sich überschwängliche Begeisterung in Grenzen hielt, erntete aber insbesondere Microsoft Kritik. Auf den Boxen sollte nämlich ein riesiges Zeichen abgebildet werden, welches kennzeichnen sollte, ob ein Spiel für die neue Konsole optimiert wurde. Nun rudern die Redmonder aber zurück.

Microsoft entfernt das Optimierungs-Symbol auf den Spiele-Boxen der Xbox Series X

Besonders in Foren oder den Sozialen Netzwerken äußerten sich die Spieler zu dem neuen Symbol. “Optimized for Xbox Series X” sollte es lauten. Nun rudert Microsoft aber zurück und entfernt das Zeichen wieder. Damit reagiert das Unternehmen auf die Kritik, das Abzeichen wäre zu groß und würde viel Fläche der Spiele-Box beanspruchen. Hinzu kommt, dass in Deutschland noch das große USK-Logo die Spiele-Packungen ziert. Stattdessen ist der Hinweis für die zusätzliche Optimierung auf die Rückseite gewandert. Wenn auch nicht in Form des Logos. Microsoft selbst hat jedoch nicht diese Neuigkeiten verkündet, sie stammen stattdessen von Daniel Ahmad, seines Zeichens Senior Analyst bei Niko Partners.

Somit ist diese Info unbestätigt, aber sehr wahrscheinlich, da Ahmad als zuverlässige Quelle gilt. Allerdings ist die Spannung um den Preis viel größer, denn hier gibt es zu beiden neuen Konsolen keine Neuigkeiten. Zumindest Microsoft hat für August ein weiteres Event angekündigt, die Juli-Show haben wir bei uns auch im Podcast besprochen. Sony richtet ebenfalls eine State of Play aus, allerdings wird es keine Infos zur PS5 geben. Somit müssen wir uns wohl oder übel in Geduld üben. Auch das Release-Datum ist ungewiss, eine Erscheinung im November gilt aber als wahrscheinlich.

Microsoft listened to feedback pic.twitter.com/2rFqMuMZSP — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 3, 2020

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate Mitgliedschaft | Xbox One/Win 10 PC - Download Code Mit deiner aktiven Abonnement-Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Ultimate kannst du Spiele auf Xbox One und Windows 10 PC spielen.

Beinhaltet Abonnement für Konsolenspiele mit Xbox Game Pass, Abonnement für PC-Spiele mit Xbox Game Pass und Xbox Live Gold.

Es können jeweils maximal 36 Monate Ultimate pro Konto eingelöst werden.

Titel und Anzahl der Spiele variieren im Laufe der Zeit und je nach Land.

Wenn deine Mitgliedschaft endet oder ein Spiel entfernt wird, musst du deine Mitgliedschaft erneut aktivieren oder das Spiel kaufen, um jegliche Add-Ons oder Gegenstände weiterhin nutzen zu können, die du für ein Spiel erworben hast

Quelle: Daniel Ahmad via Twitter