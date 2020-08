Podcast: Sam Fisher ist zurück und Fortnite ist vom Handy weg | Folge 18

Endlich wieder im Kino: Sam Fischer ist zurück oder etwa doch nicht? Das tragische Comeback eines der wohl stärksten Marken seitens Ubisoft wird dann doch nicht so erfreulich, wie sich die Fans es sich wünschten. Wird Fall Guys etwa das neue Rocketleague oder warum ist es so erfolgreich? Und wer gewinnt im Duell Epic vs Apple und Google? Alles Fragen, denen wir uns in der heutigen Ausgabe gestellt haben.

In dieser Folge übernahm Lukas die Moderation

Redaktion der Sendung: Maarten und Kevin

Podcast über das Splinter Cell Comeback und das Epic Games vs. Apple und Google Duell | Folge 18

Abonniert den Podcast einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts per RSS oder bei iTunes!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für unseren Podcast Bis zur Glotze und noch viel weiter? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: biszurglotze@liesie-media.de.