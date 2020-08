Black Myth: Wu Kong – Erstes Gameplay Video zum Spiel aus China

Wie aus dem Nichts ist jetzt ein 13-minütiges Gameplay Video zum chinesischen Spiel Black Myth: Wu Kong erschienen. Entwickler Game Science orientiert sich bei der Story ganz offensichtlich an dem bekannten Roman Reise nach Westen.

Black Myth: Wu Kong kommt für PC und Konsolen

Das chinesische Studio Game Science hat mit Black Myth: Wu Kong ein interessantes Game in der Entwicklung. In dem jetzt veröffentlichten Gameplay Video erinnert das Spiel sofort an Sekiro oder Ghost of Tsushima. Doch wir befinden uns nicht in Japan, sondern in China.

Worum es in dem Videospiel genau geht, ist nicht ganz klar. Doch scheinbar wird es eine neue Videospiel-Interpretation der chinesischen Geschichte rund um den König der Affen Sun Wukong.

Gameplay-technisch scheint das Game aber definitiv ein Soulslike zu werden. Gezieltes Ausweichen, Parieren und einige spektakulären Angriffe sind im Video zu bestaunen. Dabei nimmt der Protagonist verschiedene Formen an und haut den anthropomorphen Gegnern ausgiebig auf die Rüben.

Wann das Spiel fertig ist, wurde noch nicht verraten. Es soll allerdings sowohl für PC als auch für die Konsolen erscheinen (vermutlich für PlayStation 5 und Xbox Series X).

Quelle: Black Myth via YouTube