FIFA 21 – Kein Crossplay geplant

FIFA 21 wird trotz der nahenden, nächsten Konsolengeneration kein Crossplay anbieten – nicht einmal innerhalb einer Konsolenfamilie.

Wie EA unlängst über den offiziellen Twitter-Account “FIFA Direct Communication” verlauten ließ, wird das kommende FIFA 21 kein Crossplay unterstützen. Damit wird es Fußfallfans also weiterhin nicht möglich sein mit Spielern auf anderen Plattformen gemeinsam zu spielen. Jedes System ist damit auf seine eigene Spielerschaft beschränkt.

Gleichzeitig wird das Unternehmen jedoch nicht müde zu betonen, dass ihr eure Fortschritte im Modus FUT von PlayStation 4 zu PlayStation 5 respektive von Xbox One zu Xbox Series X transferieren könnt. Euren Spielstand müsst ihr bei Plattformwechsel also nicht zwangsläufig zurücklassen.

Noch im Juni hatte sich EA offen gegenüber Crossplay gezeigt und versprach die Möglichkeiten dahingehend zu prüfen. Ein Update ist aber wohl zunächst nicht zu erwarten.

FIFA 21 erscheint am 9. Oktober 2020.

You won't be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21.

However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) August 10, 2020