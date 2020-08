Baldur’s Gate 3 – Early-Access-Start für Ende September datiert

Das Mammut-Rollenspiel Baldur’s Gate 3 hat endlich einen konkreten Starttermin für den Early-Access-Launch.

Baldur’s Gate 3 startet mit massig Umfang

Fans des Pen-&-Paper-Rollenspiels Baldur’s Gate haben einmal mehr Grund zur Freude: Das langerwartete Baldur’s Gate 3 soll schon am 30. September in einer ersten Vorabversion auf PC und Google Stadia spielbar sein. Obwohl sich der Titel zunächst im Early Access befinden wird, wird der frühe Build bereits einiges an Umgang mit sich bringen:

Anzahl der Kämpfe: 80 (BG3) vs. 22 (DOS2)

Anzahl der Dialogzeilen: 45.980 (BG3) vs. 17.600 (DOS2)

Anzahl an Charakteren: 596 (BG3) vs. 142 (DOS2)

Anzahl an Zaubern/Aktionen: 146 (BG3) vs. 69 (DOS2)

Zum Start weg können Spieler zwischen fünf vorgefertigten Origin-Charakteren wählen, dazu gehören Astarion (Elf/Vampire Rogue), Gale (Human Wizard), Lae’zel (Githyanki Warrior), Shadowheart (Half-Elf Cleric) und Wyll (Human Warlock). Darüber hinaus kann natürlich auch ein ganz individueller Spielcharakter erstellt werden.

Die Kampgane beginnt zunächst in Avernus, der ersten Ebene der Hölle:

In ‘Abstieg nach Avernus’ [dem neuen D&D-Abenteuer-Modul] wird die Stadt Elturel in die Hölle hinab gezogen und obwohl sie gerettet werden konnte, wirft das Ereignis und seine Auswirkungen einen Schatten über die Geschehnisse in Baldur’s Gate 3, die Spieler hautnah erfahren werden”, heißt es. “Gefangen in einem Nautiloid, nehmen sie an einer waghalsigen Flucht teil und werden Zeuge des Blutkrieges, der in der Hölle wütet.

Quelle: Larian Studios