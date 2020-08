Halo Infinite – Entwickler versprechen neue Informationen zu gegebener Zeit

Die Entwickler von 343 Industries haben bekannt gegeben, dass es zunächst keine neuen Informationen zu Halo Infinite geben wird. Demnach wird es diese Woche kein Community Update geben.

Für alle Microsoft- und Halo-Fans dürfte die Nachricht der vergangenen Woche ein Tiefschlag gewesen sein. Denn die Veröffentlichung von Halo Infinite wurde offiziell auf das Jahr 2021 verschoben. Die Entwickler gaben als Grund die anhaltende Coronavirus-Pandemie an, die auch bei ihnen den Zeitplan erheblich durcheinander gewirbelt hat. Vielleicht hatte diese Entscheidung aber auch mit den Wellen an negativem Feedback bezüglich der gezeigten In-Game-Szenen auf der Xbox Game Show im Juli zu tun.

So oder so, der neueste Teil der Halo-Saga wird erst im kommenden Jahr erscheinen. Nun hat sich der Community Manager von 343 zu Wort gemeldet und bekannt gegeben, dass sein Team aktuell in Arbeit versinkt. Als Resultat dessen sollen wir uns vorerst keine Hoffnungen auf Neuigkeiten bezüglich des Arbeitsstandes machen. Laut Junyszek werden erst wieder neue Informationen preisgegeben, wenn es auch wirklich welche gibt.

Ohne Zweifel ist das eine weitere harte Pille, die Fans der Reihe zu schlucken haben. Nicht nur, dass der heißersehnte Titel verschoben wurde, jetzt darf man sich noch nicht einmal auf neue Updates freuen. Allerdings muss man dabei berücksichtigen unter welchem Druck die Mitarbeiter von 343 Industries stehen müssen. Schließlich dürfte die Chef-Etage von Microsoft ähnlich begeistert gewesen sein, als sie erfahren haben, dass einer der größten und wichtigsten Launch-Titel der Xbox Series X ausfallen wird.

Halo Infinite wird für Xbox One, Xbox Series X und den PC verfügbar sein, wobei Abonnenten des Game Pass direkt ab Veröffentlichung Zugriff auf das neue Sci-Fi-Spiel bekommen. Der Multiplayer-Modus soll parallel Free-to-play werden.

FYI: There will not be a Community Update this week. We know there are lots of questions out there, especially in regards to Halo Infinite, but please hold tight for now. There's a lot to work through, including communication plans, but please know we'll share more when ready 👊

— John Junyszek (@Unyshek) August 13, 2020