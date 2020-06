Baldur’s Gate 3 – Early Access-Start terminiert

Mit Baldur’s Gate 3 werkelt Entwickler Larian Studios derzeit an dem dritten Ableger der populären Rollenspiel-Reihe aus dem Hause Bioware. Passend zur regulären E3-Informationsflut im Juni (auch wenn die Messe in diesem Jahr ausfällt) gab die belgische Spieleschmiede nun ebenfalls Informationen zum Start der Early Access-Fassung bekannt.

Baldur’s Gate 3 im August spielbar

So veröffentlichte das kleine Studio unlängst einen neuen Trailer, der den Start der Early-Access-Phase offiziell ankündigt. Demnach können Rollenspiel-Fans bereits in diesem August Hand an Baldur’s Gate 3 legen. Einen konkreten Termin nannte Larian Studios vorerst aber noch nicht, auch zu den Inhalten der Vorabversion schwieg man sich vorerst noch aus. Die fehlenden Informationen wolle man allerdings im Lauf der nächsten Wochen bekannt geben.

Baldur’s Gate 3 basiert auf der populären Pen & Paper Rollenspiel-Reihe Dungeons & Dragons und wird derzeit für PC als auch Googles Streaming-Plattform Google Stadia entwickelt.

