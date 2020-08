Fall Guys – Crossover mit Portal und My Friend Pedro

Für Fall Guys ist anscheinend ein kleines Crossover mit Portal und My Friend Pedro im Form von neuen Skins geplant.

Neue, kultige Skins für Fall Guys

Darauf lassen nun zumindest einige Fragmente im Code des Spiels schließen. Findige Dataminder haben demnach in den Dateien des Geschicklichkeitsspiels gleich zwei vermeintliche Skins gefunden, die alsbald ihren Weg in die Mehrspielerhatz finden könnten.

Einer davon hat dem Titel nach einen Bezug zu Valves Kult-Titel Portal, der andere zum Indiehit My Friend Pedro. Wie Twitter-User HyperxFG über den Kurznachrichtendienst verlauten ließ, ist eine Veröffentlichung der beiden Skins wohl für Anfang September angedacht. So soll der Portal-Skin ab dem 3. September exklusiv auf dem PC zur Verfügung stehen. Das Crossover mit My Friend Pedro könnte den Hinweisen zufolge dann am 6. September 2020 auf allen verfügbaren Plattformen folgen.

Dass Fall Guys Kollaborationen mit anderen Marken eingeht, ist indes nichts ungewöhnliches. Aktuell haben die zuständigen Entwickler bereits ein Crossover mit Team Fortress ins Spiel integriert.

Fall Guys ist diesen Monat Teil von Sonys PlayStation Plus Angebot und kann von Abonnenten kostenfrei heruntergeladen werden. Alle anderen Spieler werden mit rund 20 Euro zur Kasse gebeten.

Collab skins featured shop leaks! Portal: September 3rd

My friend Pedro: September 6th pic.twitter.com/GDHQRscCUc — HYPEX – Fall Guys Leaks & News (@HypexFG) August 13, 2020

Quelle: HypexFG via Twitter