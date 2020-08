The Legend of Zelda: Skyward Sword – Amazon UK leakt Switch-Version

Laut einem möglichen Leak scheint eine bereits vermutete Switch-Version von The Legend of Zelda: Skyward Sword bestätigt worden zu sein. Der Sommer 2020 ist, was Nintendo-Ankündigungen angeht, eher ruhig. Big N scheint eher so vorzugehen, neue Titel aus dem Nichts anzukündigen. Paper Mario: The Origami King, Pikmin 3 Deluxe und jetzt also etwa ein Remake des Wii-Titels?

Kommt The Legend of Zelda: Skyward Sword auf die Switch?

Grund für diese Vermutungen ist die britische Seite von Amazon. Dort wurde eine Switch-Version von Skyward Sword nämlich kurzzeitig gelistet. Der Preis lag bei 70 britischen Pfund, das entspricht etwa 77 €, etwas teuer für ein Switch-Remake. Ein mögliches Releasedatum war zwar angegeben, doch dürfte der 1, Januar 2030 lediglich als Platzhalter dienen.

Skyward Sword erschien im November 2011 für die Nintendo Wii und verwendete die Bewegungssteuerung. Dabei war es das erste Spiel, welches ausschließlich mit der Wii Motion Plus-Funktion lief. So sollten die Bewegungen der Wiimote 1 zu 1 ins Spiel übertragen werden können. Die Switch würde sich für solch eine Art von Steuerung auch anbieten, jedoch war eben die Steuerung ein großer Kritikpunkt von Skyward Sword.

Mittlerweile wurde die Seite von Amazon UK entfernt, es ist als nicht klar, ob es sich um einen richtigen Leak oder lediglich um einen Fehler handelt. 2018 hatte man seitens Nintendo noch dementiert, dass ein Switch-Remake geplant sei. Dies könnte aber auch die typische PR-Finte gewesen sein.

Quelle: Gematsu