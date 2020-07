Playstation Plus – Die Spiele für August 2020

Schon wieder ist ein Monat vorbei und Sony enthüllt die neuen Playstation Plus Titel für August 2020. Diesmal gibt es etwas Shooter Fans und Fans von Partygames.

Playstation Plus bringt Spaß und Action

Es bleiben euch noch einige Tage Zeit um die aktuellen PS Plus Spiele NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider und Erica in eurer Sammlung zu sichern. Danach wird am 4. August das neue Angebot online gehen.

In diesem Monat bekommen Shooter Fans das Shooter Remake Call of Duty Modern Warfare 2, das euch wieder mit bekannten Charakteren wie Captain Price und Soap vereint.

Sollten Shooter nicht so euer Ding sein, solltet ihr euch aber auf jeden Fall den Titel Fall Guys Ultimate Knockout anschauen. Hier bekommt ihr einen Multiplayer Titel im Stil der Spielshow Takeshis Castle.

Die Beta für Fall Guys endete gerade erst und der Release in Sonys Abo Service kommt da schon etwas überraschend. Aber wie bereits bei Rocket League, könnte sich dieser Schritt als sehr clever für den Indie Titel erweisen.

Fall Guys: Ultimate Knockout and Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered are your PS Plus games for August. Full details: https://t.co/YMdv5fdG58 pic.twitter.com/0oAfSfxA7c — PlayStation (@PlayStation) July 27, 2020





Quelle: @PlayStation via Twitter